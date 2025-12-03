Humour: Dommages La Luna Negra Bayonne
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Dommages, une comédie catastrophe déjantée, façon Vaudeville, où les dommages collatéraux s’enchainent !
La pièce débute sur les chapeaux de roue avec ses personnages hauts en couleurs, mais tout ne se passe pas comme prévu, la comédie se retrouve interrompue à plusieurs reprises et les règlements de comptes s’enchainent… La question se pose arriveront-elles au bout de cette pièce déjantée ? Les comédiennes redoublent d’énergie et de drôlerie pour emmener les spectateurs dans leur délire et leur univers complètement barré. Cette comédie écrite à huit mains va de surprise en surprise et ne nous laisse aucun répit. Un grand moment à ne pas manquer !
Avec Julie Villers, Angie Degrolard, Anaïs Tampère-Lebreton
durée du spectacle 1h20
recommandation d’âge à partir de 12 ans .
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05
