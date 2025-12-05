Humour: Dommages La Luna Negra Bayonne

Humour: Dommages

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

2025-12-05

Dommages, une comédie catastrophe déjantée, façon Vaudeville, où les dommages collatéraux s’enchainent !​

La pièce débute sur les chapeaux de roue avec ses personnages hauts en couleurs, mais tout ne se passe pas comme prévu, la comédie se retrouve interrompue à plusieurs reprises et les règlements de comptes s’enchainent… La question se pose arriveront-elles au bout de cette pièce déjantée ? Les comédiennes redoublent d’énergie et de drôlerie pour emmener les spectateurs dans leur délire et leur univers complètement barré. Cette comédie écrite à huit mains va de surprise en surprise et ne nous laisse aucun répit. Un grand moment à ne pas manquer !

Avec Julie Villers, Angie Degrolard, Anaïs Tampère-Lebreton

durée du spectacle 1h20

recommandation d’âge à partir de 12 ans .

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques

