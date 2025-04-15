Humour Eléna Nagapetyan dans Ca valait le coup Espace Girodet Bourg-lès-Valence
Humour Eléna Nagapetyan dans Ca valait le coup Espace Girodet Bourg-lès-Valence samedi 25 avril 2026.
Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Début : 2026-04-25 20:00:00
Sur le chemin du succès, elle s’occupe à mi-temps d’un mini-coloc en garde partagée et nous emmène dans ses aventures de mère presque parfaite.
Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
English :
On her way to success, she looks after a mini-flatmate part-time, and takes us along on her adventures as a near-perfect mother.
