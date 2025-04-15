Humour Eléna Nagapetyan dans Ca valait le coup Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Humour Eléna Nagapetyan dans Ca valait le coup

Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Sur le chemin du succès, elle s’occupe à mi-temps d’un mini-coloc en garde partagée et nous emmène dans ses aventures de mère presque parfaite.

Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

English :

On her way to success, she looks after a mini-flatmate part-time, and takes us along on her adventures as a near-perfect mother.

