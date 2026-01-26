Humour Elie Semoun Ateliers magiques de Dani Lary Barbières

Humour Elie Semoun

Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : 39.2 – 39.2 – 49.2 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Inutile de chercher bien loin pour comprendre le ton de CACTUS ! En donnant ce nom à son nouveau spectacle, Elie Semoun annonce la couleur ça va piquer !

.

Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You don’t have to look far to understand the tone of CACTUS! By naming his new show CACTUS, Elie Semoun sets the tone: it’s going to sting!

L’événement Humour Elie Semoun Barbières a été mis à jour le 2026-01-26 par Valence Romans Tourisme