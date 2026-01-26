Humour Elie Semoun Ateliers magiques de Dani Lary Barbières
Humour Elie Semoun Ateliers magiques de Dani Lary Barbières jeudi 5 mars 2026.
Humour Elie Semoun
Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 39.2 – 39.2 – 49.2 EUR
selon l’emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 20:30:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Inutile de chercher bien loin pour comprendre le ton de CACTUS ! En donnant ce nom à son nouveau spectacle, Elie Semoun annonce la couleur ça va piquer !
.
Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You don’t have to look far to understand the tone of CACTUS! By naming his new show CACTUS, Elie Semoun sets the tone: it’s going to sting!
L’événement Humour Elie Semoun Barbières a été mis à jour le 2026-01-26 par Valence Romans Tourisme