Humour Elie Semoun Cactus Chartres

Humour Elie Semoun Cactus

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 27 – 27 – 41 EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Avec Cactus, Élie Semoun signe un huitième one-man-show plus axé sur le stand-up, tout en conservant son goût pour les personnages. On y croise un fils visitant un EHPAD avec son père, un professeur de karaté raciste, un jeune handicapé moteur ou encore un père face à la transition de son fils.

Toujours incisif et décalé, l’humoriste aborde des thèmes sensibles comme l’intolérance, le harcèlement, la religion ou l’injustice. Entre gravité et légèreté, il propose une vision lucide de la société, portée par son humour sarcastique qui continue de marquer la scène française. Tout public à partir de 12 ans. 27 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Cactus is Élie Semoun’s eighth one-man-show, with more of a stand-up focus, while retaining his taste for characters

taste for characters. We meet a son visiting a nursing home with his father, a racist karate teacher, a young motor-disabled man and a father facing his son’s transition.

German :

Mit Cactus hat Élie Semoun seine achte Ein-Mann-Show geschrieben, die mehr auf Stand-Ups ausgerichtet ist, wobei er seine

vorliebe für Charaktere beibehält. Wir begegnen einem Sohn, der mit seinem Vater ein Pflegeheim besucht, einem rassistischen Karatelehrer, einem jungen Mann mit motorischer Behi

Italiano :

Con Cactus, Élie Semoun ha creato il suo ottavo one-man show, che si concentra maggiormente sullo stand-up, pur mantenendo il suo gusto per i personaggi

gusto per i personaggi. I personaggi includono un figlio che visita una casa di riposo con il padre, un insegnante di karate razzista, un giovane

Espanol :

Con Cactus, Élie Semoun ha creado su octavo espectáculo unipersonal, más centrado en el stand-up, pero conservando su gusto por los personajes

gusto por los personajes. Los personajes son un hijo que visita una residencia de ancianos con su padre, un profesor de kárate racista, un joven con una dis

