[Humour] ELLES SONT DE RETOUR « Mamie Etieniz et Man Dèdè », Gros-Morne, Gros-Morne dimanche 8 mars 2026.
Tarif : 15€ en pré vente et 20€ sur place / Infos : 0696 25 74 82 / 0696 09 59 66
Grand spectacle de rire à la Maison pour tous Quartier Rivière lézarde