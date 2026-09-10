Humour – Elodie Arnould Blotzheim
jeudi 11 février 2027 · Blotzheim
Informations pratiques
Blotzheim
Humour – Elodie Arnould
777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2027-02-11 20:30:00
fin : 2027-02-11 22:00:00
Date(s) :
2027-02-11
Dans ce 3ème spectacle, Elodie fait le bilan : elle regarde ce qu’elle a vraiment hérité… et ce qu’elle refuse de transmettre. Entre famille et vie de couple, elle démonte les traditions comme quelques bijoux trop lourds à porter, et vous partage les perles de sa famille. Un spectacle où l’humour devient le plus précieux des héritages.
Après Future Grande (Comédie+) et Fécondée (France TV), Elodie revient dans son 3ème spectacle, plus libre et encore plus drôle. .
777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77 accueil-blotzheim@groupebarriere.com
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English :
L’événement Humour – Elodie Arnould Blotzheim a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue
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