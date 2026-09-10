Informations pratiques

Blotzheim

Humour – Elodie Arnould

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-02-11 20:30:00

fin : 2027-02-11 22:00:00

Date(s) :

2027-02-11

Dans ce 3ème spectacle, Elodie fait le bilan : elle regarde ce qu’elle a vraiment hérité… et ce qu’elle refuse de transmettre. Entre famille et vie de couple, elle démonte les traditions comme quelques bijoux trop lourds à porter, et vous partage les perles de sa famille. Un spectacle où l’humour devient le plus précieux des héritages.

Après Future Grande (Comédie+) et Fécondée (France TV), Elodie revient dans son 3ème spectacle, plus libre et encore plus drôle. .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77 accueil-blotzheim@groupebarriere.com

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English :

L’événement Humour – Elodie Arnould Blotzheim a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue