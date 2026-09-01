Humour En bas de l’échelle Matthieu Nina Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc

Informations pratiques

Saint-Romain-de-Colbosc

Humour En bas de l’échelle Matthieu Nina

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 16:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

À 10 ans, Matthieu es tombé d’une échelle et est devenu handicapé. 25 ans plus tard, il tombe sur scène. Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès.

Programmé au printemps 2025 au Point-Virgule, il y dévoile son premier seul en scène En bas de l’échelle, écrit avec le concours de Pierre Emmanuelle Barré et Ansen, un récit d’autodérision et d’humour noir

Réservation obligatoire .

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92

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English : Humour En bas de l’échelle Matthieu Nina

L’événement Humour En bas de l’échelle Matthieu Nina Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie