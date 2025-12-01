Humour en Soissonnais Bucy-le-Long

Humour en Soissonnais

Place de la Mairie Bucy-le-Long Aisne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 21:45:00

Date(s) :

2025-12-13

Pour les fêtes de fin d’année, Rires en Soissonnais fait venir à Bucy-le-long Karine Lyachenko et Michel Vivacqua deux comiques parisiens qui ont joué dans les plus grandes salles parisiennes et tourné dans toute la France avec des têtes d’affiches (Anne Roumanoff, Anthony Kavanagh, Laurent Baffie). Deux one man shows pour le prix d’un, une soirée à pleurer de rire garantie !

Place de la Mairie Bucy-le-Long 02880 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 72 60 45 groupevocalsingsing@gmail.com

English :

For the festive season, Rires en Soissonnais is bringing Karine Lyachenko and Michel Vivacqua to Bucy-le-long: two Parisian comedians who have performed in the biggest Parisian venues and toured all over France with headliners such as Anne Roumanoff, Anthony Kavanagh and Laurent Baffie. Two one-man shows for the price of one, an evening of laughter guaranteed!

German :

Für die Weihnachtsfeiertage holt Rires en Soissonnais Karine Lyachenko und Michel Vivacqua nach Bucy-le-long: zwei Pariser Komiker, die in den größten Pariser Sälen aufgetreten sind und in ganz Frankreich mit Topstars (Anne Roumanoff, Anthony Kavanagh, Laurent Baffie) auf Tournee gegangen sind. Zwei One-Man-Shows zum Preis von einer, ein Abend zum Weinen vor Lachen ist garantiert!

Italiano :

Per le feste, Rires en Soissonnais porta a Bucy-le-long Karine Lyachenko e Michel Vivacqua: due comici parigini che si sono esibiti in alcuni dei più grandi locali di Parigi e hanno fatto tournée in tutta la Francia con nomi di spicco come Anne Roumanoff, Anthony Kavanagh e Laurent Baffie. Due one-man show al prezzo di uno, con la garanzia di farvi piangere dalle risate!

Espanol :

Para estas fiestas, Rires en Soissonnais trae a Bucy-le-long a Karine Lyachenko y Michel Vivacqua, dos cómicos parisinos que han actuado en las salas más importantes de París y han realizado giras por toda Francia con grandes nombres como Anne Roumanoff, Anthony Kavanagh o Laurent Baffie. Dos espectáculos unipersonales por el precio de uno, ¡que le harán llorar de risa!

L’événement Humour en Soissonnais Bucy-le-Long a été mis à jour le 2025-11-19 par OT du Soissonnais-Valois