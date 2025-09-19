Humour Et elles vécurent heureuses Châteaugiron
15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Angélique va dire oui ou non.
Jeanne est enceinte ou pas.
Delphine divorce et garde le chien.
Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas ?
Dans la salle d’attente d’un cabinet médical, trois femmes que tout oppose vont se rencontrer à un moment charnière de leur vie. Toutes les trois ont un point commun la recherche du bonheur… Le vrai !
Une comédie joyeusement féroce ! .
15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
