Humour Et elles vécurent heureuses Châteaugiron

15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-24 20:30:00

Angélique va dire oui ou non.

Jeanne est enceinte ou pas.

Delphine divorce et garde le chien.

Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas ?

Dans la salle d’attente d’un cabinet médical, trois femmes que tout oppose vont se rencontrer à un moment charnière de leur vie. Toutes les trois ont un point commun la recherche du bonheur… Le vrai !

Une comédie joyeusement féroce ! .

15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

