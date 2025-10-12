Humour et Impro ! Phoenix Bar Bannalec

Humour et Impro ! Phoenix Bar Bannalec dimanche 12 octobre 2025.

Humour et Impro !

Phoenix Bar 28 Rue de la Gare Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 17:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Vos thèmes, des comédiens et c’est parti ! .

Phoenix Bar 28 Rue de la Gare Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 87 56 63 72

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Humour et Impro ! Bannalec a été mis à jour le 2025-09-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS