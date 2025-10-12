Humour et Impro ! Phoenix Bar Bannalec
Humour et Impro ! Phoenix Bar Bannalec dimanche 12 octobre 2025.
Humour et Impro !
Phoenix Bar 28 Rue de la Gare Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 17:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Vos thèmes, des comédiens et c’est parti ! .
Phoenix Bar 28 Rue de la Gare Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 87 56 63 72
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Humour et Impro ! Bannalec a été mis à jour le 2025-09-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS