Humour Fabrice Éboué Nouveau spectacle Chartres

Humour Fabrice Éboué Nouveau spectacle

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 27 – 27 – 41 EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date :

Vendredi 2025-11-28 20:30:00

2025-11-28 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Après le succès de sa dernière tournée Adieu Hier, Fabrice Éboué est de retour avec un tout nouveau spectacle, dans l’esprit corrosif qu’on lui connaît.

Dans ce nouvel opus, il nous fait profiter une fois encore de son énergie communicative, de son écriture intelligente

et acérée, et de son sens du comique inimitable. Tout public à partir de 12 ans. 27 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

Following the success of his last tour, Adieu Hier, Fabrice Éboué is back with a brand new show, in the corrosive spirit for which he is renowned.

German :

Nach dem Erfolg seiner letzten Tournee Adieu Hier kehrt Fabrice Éboué mit einer brandneuen Show in seiner gewohnt ätzenden Art zurück.

Italiano :

Dopo il successo del suo ultimo tour, Adieu Hier, Fabrice Éboué torna con un nuovo spettacolo, nello spirito corrosivo per cui è famoso.

Espanol :

Tras el éxito de su última gira, Adieu Hier, Fabrice Éboué vuelve con un espectáculo inédito, con el espíritu corrosivo que le caracteriza.

