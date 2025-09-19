Humour Faut pas pousser papy et mamy dans les orties ! Châteaugiron

Humour Faut pas pousser papy et mamy dans les orties !

15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : 2026-02-27

Début : 2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

On est des seniors mordant la vie à pleine dents (enfin celles qui nous restent !) Venez rire avec nous !

Mamy Ginette est drôle, décalée, joyeuse, elle se sert de son expérience pour tout prendre à la dérision, se rappeler les bons souvenirs tout en se régalant des nouvelles technologies, il n’y a pas d’âge pour être influenceuse !

Papy Marcel est drôle, ronchon et dépassé, il pense que c’était mieux avant, qu’il n’y aura jamais mieux qu’une partie de pétanque, parce que les réseaux sociaux c’est pas la vrai vie !

Ce qui les réunis l’amour éternel d’un couple original mais surtout un mental à toutes épreuves et un caractère qui les mène à surtout ne jamais se laisser faire.

Une comédie rythmée par deux personnages attachants qui nous font traverser ce monde dans les yeux de seniors tellement drôles.

Déconseillé 12 ans

Placement assis libre durée 1h10 .

15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

