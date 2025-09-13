Humour Florian Guérin est un « Perdant magnifique » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Divorcé sans enfant mais ça va… Florian se livre sans détour avec beaucoup d’autodérision et de cheveux. Et si finalement, comme lui, nous étions toutes et tous des perdants magnifiques ?

Auteur-Interprète Florien Guérin

Mise en scène Romane Glorian

Chorégraphie Emma Battini

Production En Avant la Compagnie ! .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

