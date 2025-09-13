Humour Florian Guérin est un « Perdant magnifique » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor
Humour Florian Guérin est un « Perdant magnifique »
Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d'Armor
2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Divorcé sans enfant mais ça va… Florian se livre sans détour avec beaucoup d'autodérision et de cheveux. Et si finalement, comme lui, nous étions toutes et tous des perdants magnifiques ?
Auteur-Interprète Florien Guérin
Mise en scène Romane Glorian
Chorégraphie Emma Battini
Production En Avant la Compagnie !
Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d'Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60
