Humour Franjo

Lucé Eure-et-Loir

Tarif : 36 – 36 – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02 22:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Franjo vous a sûrement fait rire sur internet, vous allez rire au moins 20 fois plus si vous venez voir son spectacle ! Une heure de nectar de blagues, travaillées depuis de longues années…

Vous l’aurez peut-être déjà aperçu dans des scènes parisiennes comme le Paname Art Café, le Jamel Comedy Club, ou en première partie de Paul Mirabel, où Franjo rôde des parties de son spectacle pour vous réserver le meilleur. Une heure pour vous parler de lui, de son ex, de

Melun, et d’autres sujets de société avec beaucoup d’ironie. Une heure qui passe souvent trop vite, vous ne serez pas déçus. Vous ne sortirez pas plus mature de ce spectacle, mais plus heureux. À partir de 14 ans. 36 .

Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 68 16

English :

Franjo may have made you laugh on the Internet, but you’ll laugh at least 20 times more if you come and see his show! An hour of nectar jokes, worked on over many years…

