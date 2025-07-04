Humour Fridge Barrière Comedy Club Tournée 1 Casino Barrière Deauville Deauville
Humour Fridge Barrière Comedy Club Tournée 1 Casino Barrière Deauville Deauville samedi 11 avril 2026.
Humour Fridge Barrière Comedy Club Tournée 1
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Barrière Casino & Kev Adams présentent le Fridge Barrière Comedy Club.
Barrière Casino & Kev Adams présentent le Fridge Barrière Comedy Club.
Chaque show présente une sélection de 4 artistes aux styles et punchlines percutantes pour un festival de vannes ininterrompu et à un moment de pur plaisir collectif.
Pour ce lancement, un line-up d’exception David Voinson, Myriam Baroukh, Kévin Bagot et Fahd. .
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Humour Fridge Barrière Comedy Club Tournée 1
Barrière Casino & Kev Adams present the Fridge Barrière Comedy Club.
L’événement Humour Fridge Barrière Comedy Club Tournée 1 Deauville a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SPL Deauville