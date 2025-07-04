Humour Fridge Barrière Comedy Club Tournée 1 Casino Barrière Deauville Deauville

Humour Fridge Barrière Comedy Club Tournée 1

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Barrière Casino & Kev Adams présentent le Fridge Barrière Comedy Club.

Barrière Casino & Kev Adams présentent le Fridge Barrière Comedy Club.

Chaque show présente une sélection de 4 artistes aux styles et punchlines percutantes pour un festival de vannes ininterrompu et à un moment de pur plaisir collectif.

Pour ce lancement, un line-up d’exception David Voinson, Myriam Baroukh, Kévin Bagot et Fahd. .

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Humour Fridge Barrière Comedy Club Tournée 1

Barrière Casino & Kev Adams present the Fridge Barrière Comedy Club.

L’événement Humour Fridge Barrière Comedy Club Tournée 1 Deauville a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SPL Deauville