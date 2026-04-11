Humour Gabriel Francès dans Toujours plus Quai Thannaron Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Humour Gabriel Francès dans Toujours plus

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 20:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Un humoriste qui pense tout haut ce que personne ne pense jamais. Malheureusement, on lui a donné un micro pour le faire.

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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

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English :

A comedian who thinks out loud what no one else ever thinks. Unfortunately, he was given a microphone to do so.

L’événement Humour Gabriel Francès dans Toujours plus Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme