Humour Ghislain BLIQUE Le Palace Rue des Trois Frères Nadeau Surgères

Rue des Trois Frères Nadeau Espace Culturel Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Il est difficile de mettre Ghislain dans une case. Celle des anti héros, à la rigueur, au bord de l’exaspération à chaque phrase prononcée. Il raconte ses joies, réussites, peines et échecs avec le même ton.

A partir de 16 ans.

Rue des Trois Frères Nadeau Espace Culturel Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 reservation.lepalace@gmail.com

English :

It’s hard to put Ghislain in a box. An anti-hero, at best, on the verge of exasperation with every sentence he utters. He recounts his joys, successes, sorrows and failures with the same tone.

For ages 16 and up.

German :

Es ist schwierig, Ghislain in eine Schublade zu stecken. Allenfalls in die eines Antihelden, der bei jedem gesprochenen Satz am Rande der Verzweiflung steht. Er erzählt von seinen Freuden, Erfolgen, Sorgen und Misserfolgen im gleichen Tonfall.

Ab 16 Jahren.

Italiano :

È difficile incasellare Ghislain. È un po’ un antieroe, sull’orlo dell’esasperazione a ogni frase che pronuncia. Racconta le sue gioie, i suoi successi, i suoi dolori e i suoi fallimenti con lo stesso tono.

Da 16 anni.

Espanol :

Es difícil encasillar a Ghislain. Es una especie de antihéroe, al borde de la exasperación en cada frase que pronuncia. Cuenta sus alegrías, sus éxitos, sus penas y sus fracasos con el mismo tono.

Desde los 16 años.

