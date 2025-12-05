Humour Ghislain Blique Rue des trois frères Nadeau Surgères

Humour Ghislain Blique Rue des trois frères Nadeau Surgères vendredi 5 décembre 2025.

Humour Ghislain Blique

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Venez découvrir le spectacle de Ghislain Blique « Aucune compétence particulière » au Palace.

Il est difficile de mettre Ghislain dans une case. Celle des anti héros, à la rigueur, au bord de l’exaspération à chaque phrase prononcée.

A partir de 16 ans.

.

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 reservation.lepalace@gmail.com

English :

Come and discover Ghislain Blique’s show « Aucune compétence particulière » at the Palace.

It’s hard to put Ghislain in a box. He’s a bit of an anti-hero, on the verge of exasperation with every sentence he utters.

For ages 16 and up.

German :

Erleben Sie die Show von Ghislain Blique « Keine besonderen Fähigkeiten » im Palace.

Es ist schwierig, Ghislain in eine Schublade zu stecken. Allenfalls in die der Antihelden, die bei jedem ausgesprochenen Satz am Rande der Verzweiflung stehen.

Ab 16 Jahren.

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo di Ghislain Blique « Aucune compétence particulière » al Palace.

È difficile racchiudere Ghislain in una scatola. È un po’ un antieroe, sull’orlo dell’esasperazione a ogni frase che pronuncia.

Da 16 anni.

Espanol :

Venga a ver el espectáculo de Ghislain Blique « Aucune compétence particulière » en el Palace.

Es difícil encasillar a Ghislain. Es un poco antihéroe, al borde de la exasperación con cada frase que pronuncia.

Desde los 16 años.

L’événement Humour Ghislain Blique Surgères a été mis à jour le 2025-08-29 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin