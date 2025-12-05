Humour Ghislain Blique Rue des trois frères Nadeau Surgères
Humour Ghislain Blique Rue des trois frères Nadeau Surgères vendredi 5 décembre 2025.
Humour Ghislain Blique
Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : 
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Venez découvrir le spectacle de Ghislain Blique « Aucune compétence particulière » au Palace.
Il est difficile de mettre Ghislain dans une case. Celle des anti héros, à la rigueur, au bord de l’exaspération à chaque phrase prononcée.
A partir de 16 ans.
Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 reservation.lepalace@gmail.com
English :
Come and discover Ghislain Blique’s show « Aucune compétence particulière » at the Palace.
It’s hard to put Ghislain in a box. He’s a bit of an anti-hero, on the verge of exasperation with every sentence he utters.
For ages 16 and up.
German :
Erleben Sie die Show von Ghislain Blique « Keine besonderen Fähigkeiten » im Palace.
Es ist schwierig, Ghislain in eine Schublade zu stecken. Allenfalls in die der Antihelden, die bei jedem ausgesprochenen Satz am Rande der Verzweiflung stehen.
Ab 16 Jahren.
Italiano :
Venite a vedere lo spettacolo di Ghislain Blique « Aucune compétence particulière » al Palace.
È difficile racchiudere Ghislain in una scatola. È un po’ un antieroe, sull’orlo dell’esasperazione a ogni frase che pronuncia.
Da 16 anni.
Espanol :
Venga a ver el espectáculo de Ghislain Blique « Aucune compétence particulière » en el Palace.
Es difícil encasillar a Ghislain. Es un poco antihéroe, al borde de la exasperación con cada frase que pronuncia.
Desde los 16 años.
L’événement Humour Ghislain Blique Surgères a été mis à jour le 2025-08-29 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin