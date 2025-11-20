Humour GiedRé avenue de Skibbereen Penmarch

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

GiedRé, ce qu’elle aime bien dans la vie, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pas très rigolos. Et ce qu’elle aime encore plus, c’est chanter ses chansons rigolotes-sur-des-trucs-pas-rigolos sur scène, car les lumières sont très fortes et ça lui donne dix ans de moins . Du moins c’est ce qu’elle croit, mais les gens ne sont pas dupes.

Alors elle repart en tournée, avec une nouvelle formule Maxi Best Of, sans frites mais avec ses plus grands tubes, du moins aux yeux de sa famille (qui la confond tout le temps avec Barbara Streisand). .

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

