Humour Ilyes Djadel O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

Humour Ilyes Djadel

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 36 – 36 – 41.8 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 21:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Ilyes Djadel est la nouvelle révélation de l’humour qui n’a cessé de marquer les esprits depuis son passage au Marrakech du Rire en 2022 où il raconte son expérience au Lycée Catholique.



Billetterie en vente à l’OT de Romans et Valence

.

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com

English :

Ilyes Djadel is the new comedy revelation who has been making a lasting impression since his appearance at the Marrakech du Rire in 2022, where he recounted his experience at the Lycée Catholique.



Tickets on sale at Romans and Valence Tourist Offices

German :

Ilyes Djadel ist die neue Entdeckung des Humors, die seit seinem Auftritt bei Marrakesch du Rire im Jahr 2022, bei dem er von seinen Erfahrungen im katholischen Gymnasium berichtete, nicht aufgehört hat, Eindruck zu hinterlassen.



Eintrittskarten sind im Fremdenverkehrsamt von Romans und Valence erhältlich

Italiano :

Ilyes Djadel è la nuova rivelazione comica che si è fatta notare fin dalla sua apparizione a Marrakech du Rire nel 2022, dove ha raccontato la sua esperienza al Lycée Catholique.



Biglietti in vendita presso gli Uffici del Turismo di Romans e Valence

Espanol :

Ilyes Djadel es la nueva revelación de la comedia que ha causado sensación desde su aparición en Marrakech du Rire en 2022, donde relató su experiencia en el Liceo Católico.



Entradas a la venta en las oficinas de turismo de Romans y Valence

L’événement Humour Ilyes Djadel Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-05-13 par Valence Romans Tourisme