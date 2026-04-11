Humour Isabelle Dhume dans Un pas de côté ? Quai Thannaron Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Humour Isabelle Dhume dans Un pas de côté ?

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 20:30:00

fin : 2026-04-15 20:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Vous est-il déjà arrivé de douter en vous lançant dans un projet qui vous fait rêver, si l’on est sur le bon chemin ? Fondatrice de Milemil, Isabelle vous embarque dans un voyage inspirant et rempli d’humour à travers sa décennie d’entrepreneuriat.

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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

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English :

Have you ever had doubts about whether you’re on the right track when embarking on a dream project? Founder of Milemil, Isabelle takes you on an inspiring and humorous journey through her decade of entrepreneurship.

L’événement Humour Isabelle Dhume dans Un pas de côté ? Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme