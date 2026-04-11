Humour Isabelle Dhume dans Un pas de côté ? Quai Thannaron Bourg-lès-Valence
Humour Isabelle Dhume dans Un pas de côté ? Quai Thannaron Bourg-lès-Valence mercredi 15 avril 2026.
Bourg-lès-Valence
Humour Isabelle Dhume dans Un pas de côté ?
Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 20:30:00
fin : 2026-04-15 20:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Vous est-il déjà arrivé de douter en vous lançant dans un projet qui vous fait rêver, si l’on est sur le bon chemin ? Fondatrice de Milemil, Isabelle vous embarque dans un voyage inspirant et rempli d’humour à travers sa décennie d’entrepreneuriat.
.
Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Have you ever had doubts about whether you’re on the right track when embarking on a dream project? Founder of Milemil, Isabelle takes you on an inspiring and humorous journey through her decade of entrepreneurship.
L’événement Humour Isabelle Dhume dans Un pas de côté ? Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Bourg-lès-Valence (Drôme)
- Atelier réalisez votre bijou avec Julie Bonaldi Création #15 Journées Européennes des Métiers d’Art Julie Bonaldi Création Bourg-lès-Valence 11 avril 2026
- Démonstration présentation des outils et techniques avec Julie Bonaldi Création #15 Journées Européennes des Métiers d’Art Julie Bonaldi Création Bourg-lès-Valence 11 avril 2026
- Exposition collective au Manoir de Genas Journées Européennes des Métiers d’Art Manoir de Genas Bourg-lès-Valence 11 avril 2026
- Exposition collective chez Les Ephémères Journées Européennes des Métiers d’Art Les Ephémères Bourg-lès-Valence 11 avril 2026
- Les Frères Ventouses Quai Thannaron Bourg-lès-Valence 12 avril 2026