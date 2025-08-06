Humour: J’assume La Luna Negra Bayonne

Humour: J’assume

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Le one-woman-show musical qui met à l’honneur les femmes de notre société !

Dans son one-woman-show musical, elle ose mettre en lumière ces vérités que l’on tait, transformant chaque tabou en une note vibrante et chaque sujet sensible en une parole libérée. Dans un monde où les non-dits façonnent trop souvent nos échanges, Maud Mellé brise les codes avec audace et mélodie. À travers son spectacle, elle ne se contente pas de divertir elle interpelle, fait rire et, invite à la réflexion. Avec une énergie débordante et une sincérité désarmante, elle chante haut et fort ce que d’autres murmurent à peine. Un show engagé et sans filtre, où la musique devient un puissant vecteur de liberté ! Une nana qui chante, qui danse et qui fait rire, voici le cocktail anti morosité préparé par Maud dans J’assume !

Avec Maud Mellé

Durée du spectacle 1h10

Recommandation d’âge à partir de 14 ans .

