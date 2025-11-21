Humour: Je vais vous cartonner La Luna Negra Bayonne

Humour: Je vais vous cartonner

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Antoine enchaîne les salles combles partout en France depuis 2024. Plus de 10 prix remportés en festivals d’humour, plus de 600 critiques cinq étoiles sur BilletRéduc (10/10), et un spectacle soutenu par la SACD dans le cadre du fonds Humour/One Man Show.

Antoine n’a pas le temps de faire des manières, peut-être dans son deuxième spectacle… Mais pour l’instant, il n’en a qu’un, et il préfère envoyer du lourd.

Ancien ambulancier, il balance anecdotes insolentes, moments de vie décalés et vérités qui piquent, le tout avec une désinvolture jubilatoire. Préparez-vous à rire… et à en redemander. Un conseil âmes sensibles, restez chez vous. Les autres, vous allez vous régaler.

Durée 1H15

Recommandation Interdit ou déconseillé -18 ans .

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05

