Humour: Je vais vous cartonner La Luna Negra Bayonne
Humour: Je vais vous cartonner La Luna Negra Bayonne vendredi 21 novembre 2025.
Humour: Je vais vous cartonner
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Antoine enchaîne les salles combles partout en France depuis 2024. Plus de 10 prix remportés en festivals d’humour, plus de 600 critiques cinq étoiles sur BilletRéduc (10/10), et un spectacle soutenu par la SACD dans le cadre du fonds Humour/One Man Show.
Antoine n’a pas le temps de faire des manières, peut-être dans son deuxième spectacle… Mais pour l’instant, il n’en a qu’un, et il préfère envoyer du lourd.
Ancien ambulancier, il balance anecdotes insolentes, moments de vie décalés et vérités qui piquent, le tout avec une désinvolture jubilatoire. Préparez-vous à rire… et à en redemander. Un conseil âmes sensibles, restez chez vous. Les autres, vous allez vous régaler.
Durée 1H15
Recommandation Interdit ou déconseillé -18 ans .
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05
English : Humour: Je vais vous cartonner
German : Humour: Je vais vous cartonner
Italiano :
Espanol : Humour: Je vais vous cartonner
L’événement Humour: Je vais vous cartonner Bayonne a été mis à jour le 2025-08-02 par OT Bayonne