Humour Jeanfi Janssens Quai de la Réunion Le Havre

Humour Jeanfi Janssens

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue…

Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites.

À tout juste 50 ans, c’est avec humour et tendresse que Jeanfi revient entre autres sur son passage à l’internat chez les bonnes sœurs, ses rencontres inopinées et ses premiers déboires médicaux.

Si Jeanfi n’était pas attendu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du show business… et sa mère non plus !

Réservation obligatoire .

