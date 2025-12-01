Humour Jefferey Jordan s’affole ! (encore) L’Appart café Bourg-lès-Valence
Humour Jefferey Jordan s’affole ! (encore) L’Appart café Bourg-lès-Valence vendredi 19 décembre 2025.
Humour Jefferey Jordan s’affole ! (encore)
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-20 20:30:00
Date(s) :
2025-12-19 2025-12-20
Venez fêter les 10 ans de Jefferey Jordan s’affole !
.
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
English :
Come celebrate 10 years of Jefferey Jordan goes wild!
L’événement Humour Jefferey Jordan s’affole ! (encore) Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-12-04 par Valence Romans Tourisme