Humour José Cruz Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle
Humour José Cruz Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle dimanche 29 mars 2026.
Humour José Cruz
Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de soleil et de rires. Mais pourquoi José a-t-il voulu récupérer la vieille glacière jaune de ses parents pour faire le voyage en voiture ? Pourquoi le petit village de Parâmio, perdu au milieu des montagnes de Trás-os-Montes, passe-t-il de 25 habitants l’année à 2.500.000 habitants au mois d’août ? Quelle est la différence entre le Pastel de Nata et le Pastel de Belém ? Quel est le lien entre Guimarães, où est né le Portugal, et Dijon, la capitale de la moutarde ? Qui est le meilleur Benfica, Porto, Sporting, Braga ou Vitória ? Pourquoi le coffre de la voiture est-il toujours plus chargé au retour qu’à l’aller ? C’est quoi la Révolution des Œillets ? Et c’est quoi au juste la saudade ? JC vous raconte tout.
P.S. Le centre du monde, c’est là où tu es. .
Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 10 19
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English : Humour José Cruz
L’événement Humour José Cruz Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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