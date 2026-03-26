Humour José Cruz Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Humour José Cruz

Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de soleil et de rires. Mais pourquoi José a-t-il voulu récupérer la vieille glacière jaune de ses parents pour faire le voyage en voiture ? Pourquoi le petit village de Parâmio, perdu au milieu des montagnes de Trás-os-Montes, passe-t-il de 25 habitants l’année à 2.500.000 habitants au mois d’août ? Quelle est la différence entre le Pastel de Nata et le Pastel de Belém ? Quel est le lien entre Guimarães, où est né le Portugal, et Dijon, la capitale de la moutarde ? Qui est le meilleur Benfica, Porto, Sporting, Braga ou Vitória ? Pourquoi le coffre de la voiture est-il toujours plus chargé au retour qu’à l’aller ? C’est quoi la Révolution des Œillets ? Et c’est quoi au juste la saudade ? JC vous raconte tout.

P.S. Le centre du monde, c’est là où tu es. .

Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 10 19

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English : Humour José Cruz

L’événement Humour José Cruz Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque