Humour Karine DUBERNET dans Perlimpinpin Mutzig

Humour Karine DUBERNET dans Perlimpinpin Mutzig vendredi 3 octobre 2025.

Humour Karine DUBERNET dans Perlimpinpin

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 21:30:00

Date(s) :

2025-10-03

Karine Dubernet revient en force avec « Perlimpinpin » une satire hilarante qui dézingue la société avec audace et style !

Connue pour son humour incisif & audacieux, Karine Dubernet se rit des ficelles du pouvoir.

Avec son humour piquant et son audace réjouissante, Karine Dubernet revient plus en forme que jamais dans Perlimpinpin , une satire décapante qui dynamite avec élégance les travers de notre société. Politique, santé, écologie… tout y passe, avec une plume affûtée et une dose de malice irrésistible.

Sous ses allures de spectacle comique, Perlimpinpin est un miroir tendu à notre époque — subtil, intelligent, et surtout… hilarant.

Un seul mot d’ordre rire de tout, mais avec style.

Le Saviez-vous ?

Karine officie dans l’émission « La Revue de Presse » sur Paris Première avec des personnages qui apportent un regard tonitruant sur la société, ainsi que sur Rire et Chansons avec « la Drôle de Minute de Karine Dubernet » dans le Morning du Rire avec Bruno Roblès.

Elle est reconnue pour ses spectacles percutants, où elle mêle adroitement humour, satire sociale et absurde. Ses performances sur scène sont louées pour leur énergie contagieuse et son sens inné du timing comique. Avec son interprétation charismatique et son écriture astucieuse, chaque spectacle de Karine Dubernet promet une soirée inoubliable, pleine de rires et de réflexions. Son humour décalé et son style unique ont contribué à la fidélisation d’un large public, faisant d’elle une figure respectée dans l’industrie de l’humour.

————————————————————————————————

Auteur Karine Dubernet, Carole Greep, Stéphane Rose

Mise en scène Marc Pistolesi .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est badhouse.peggy@gmail.com

English :

Karine Dubernet is back with a bang with « Perlimpinpin »: a hilarious satire that scathes society with audacity and style!

German :

Karine Dubernet meldet sich mit « Perlimpinpin » eindrucksvoll zurück: eine urkomische Satire, die die Gesellschaft mit Kühnheit und Stil zerpflückt!

Italiano :

Karine Dubernet torna con il botto con « Perlimpinpin »: una satira esilarante che prende di mira la società con audacia e stile!

Espanol :

Karine Dubernet vuelve con fuerza con « Perlimpinpin »: una sátira desternillante que se enfrenta a la sociedad con audacia y estilo

L’événement Humour Karine DUBERNET dans Perlimpinpin Mutzig a été mis à jour le 2025-07-29 par Espace Rohan de Mutzig