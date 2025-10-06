Humour Ktykeen dans Moi je m’en fous Comedy Palace Valence
Humour Ktykeen dans Moi je m’en fous
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
En passant de la comptine à la chanson punk, Ktykeen raconte que ce n’est pas si grave d’être de la génération Y, même X, parce qu’au moins, on va crever avant la fin du monde !
Humour décalé mais chanson en rythme, enfin, sauf si tu tapes dans tes mains.
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr
English :
From nursery rhyme to punk song, Ktykeen tells us that it’s not so bad to be from Generation Y, or even Generation X, because at least we’re going to die before the end of the world!
The humor is offbeat, but the song’s in rhythm, well, unless you clap your hands.
German :
Indem er vom Kinderreim zum Punksong wechselt, erzählt Ktykeen, dass es nicht so schlimm ist, zur Generation Y oder sogar X zu gehören, denn wenigstens werden wir vor dem Ende der Welt krepieren!
Schräger Humor, aber ein Lied im Rhythmus, na ja, außer wenn man in die Hände klatscht.
Italiano :
Passando dalla filastrocca alla canzone punk, Ktykeen ci dice che non è poi così male essere della generazione Y, o anche della generazione X, perché almeno moriremo prima della fine del mondo!
L’umorismo è fuori dagli schemi, ma la canzone ha ritmo beh, a meno che non si battano le mani.
Espanol :
Pasando de la canción infantil a la canción punk, Ktykeen nos dice que no es tan malo pertenecer a la generación Y, o incluso a la generación X, porque al menos vamos a morir antes del fin del mundo
El humor está fuera de lugar, pero la canción tiene ritmo… bueno, a menos que des palmas.
