Humour La Bajon dans Zen Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Humour La Bajon dans Zen

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03 20:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Dites-donc ! Avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…! Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours.

Être humoriste avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie.

.

English :

Tell me about it! With what’s going on right now, you comedians must have a lot of work to do! La Bajon hears this phrase every day.

Being a comedian and not being allowed to laugh is like locking a diabetic in a candy store.

