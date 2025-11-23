Humour La Coloc du rire Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône
Humour La Coloc du rire Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône dimanche 23 novembre 2025.
Humour La Coloc du rire
Domaine des Clévos 390 route des Marmans Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
3 humoristes de talents débarquent au Domaine des Clévos avec un seul objectif faire marrer les Etoiliens !
Domaine des Clévos 390 route des Marmans Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 69 50 contact@mairie-etoilesurrhone.fr
English :
3 talented comedians arrive at Domaine des Clévos with one goal in mind: to make Etoilians laugh!
German :
3 talentierte Humoristen kommen in die Domaine des Clévos mit einem einzigen Ziel: die Etoilians zum Lachen zu bringen!
Italiano :
3 comici di talento arrivano al Domaine des Clévos con un unico obiettivo: far ridere gli abitanti dell’Etoile!
Espanol :
3 cómicos de talento acuden al Domaine des Clévos con un único objetivo: ¡hacer reír a los habitantes de Etoile!
