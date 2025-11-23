Humour La Coloc du rire Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône

Humour La Coloc du rire

Domaine des Clévos 390 route des Marmans Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date :

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

3 humoristes de talents débarquent au Domaine des Clévos avec un seul objectif faire marrer les Etoiliens !

Domaine des Clévos 390 route des Marmans Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 69 50 contact@mairie-etoilesurrhone.fr

English :

3 talented comedians arrive at Domaine des Clévos with one goal in mind: to make Etoilians laugh!

German :

3 talentierte Humoristen kommen in die Domaine des Clévos mit einem einzigen Ziel: die Etoilians zum Lachen zu bringen!

Italiano :

3 comici di talento arrivano al Domaine des Clévos con un unico obiettivo: far ridere gli abitanti dell’Etoile!

Espanol :

3 cómicos de talento acuden al Domaine des Clévos con un único objetivo: ¡hacer reír a los habitantes de Etoile!

L’événement Humour La Coloc du rire Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2025-10-31 par Valence Romans Tourisme