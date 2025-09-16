Humour La compile du Capitaine SPRÜTZ Mutzig

Humour La compile du Capitaine SPRÜTZ

Le Capitaine Sprütz héros de l’espace, sexe symbole alsacien, offre humour décalé et fous rires garantis. Spectacle interactif unique.

Le Capitaine Sprütz est le seul et unique héros de l’espace, sexe symbole de l’Alsace.

Un personnage très attachant, naïf et exubérant, qui propose une vision désopilante du monde, un regard décalé sur l’être humain et ses petits travers et un point de vue cosmique et surtout comique, sur le quotidien.

Le Capitaine Sprütz est une boule d’énergie qui place l’humour en orbite autour de la terre. Un voyage avec lui, c’est un aller retour au septième ciel avec fous rires garantis.

La compile est un voyage dans le temps au cours duquel le Capitaine retrouve certains passages de ses anciens spectacles.

Mais attention, c’est plus qu’un best of , puisque ce sont les spectateurs eux même qui choisissent en direct le contenu du spectacle sur la base d’un menu proposé en début de soirée.

Tout est donc possible ! C’est une véritable performance que le Capitaine réalise avec son style inimitable, fait d’humour, de traits d’esprits, d’éclairs de génie, et de poésie intergalactique.

DE ET PAR JEAN-LUC FALBRIARD

Tout public (à partir de 10 ans)

Un spectacle qu’on termine les yeux douloureux à force de pleurer de rire… Strasmag.

Plus que de nouvelles aventures cosmiques, c’est notre monde à nous que le capitaine Sprütz entreprend désormais de nous conter…grâce à un unique ciment le rire. Et l’énergie dégagée sur scène. DNA

Jean-Luc Falbriard signe un spectacle d’une énergie hilarante. Les textes et situations ne s’essoufflent pas … Il joue avec le public, le façonne, le met dans sa poche, avec un sens profond du jeu avec la salle DNA.

Héros de l’espace, redescendu de son vaisseau intergalactique, l’alsacomique Capitaine Sprütz a emmené les auditeurs dans un tourbillon délirant, qui leur a fait oublier la crise ambiante. L’Alsace .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 22 22 03 info@espace-k.com

Captain Sprütz: space hero, sex symbol of Alsace, offers offbeat humor and guaranteed laughs. A unique interactive show.

Kapitän Sprütz: Held des Weltraums, Sexsymbol aus dem Elsass, bietet schrägen Humor und garantierte Lacher. Einzigartige interaktive Show.

Il Capitano Sprütz: eroe spaziale, sex symbol dell'Alsazia, offre un umorismo fuori dagli schemi e risate garantite. Uno spettacolo interattivo unico.

El capitán Sprütz: héroe espacial, sex symbol de Alsacia, ofrece humor fuera de lo común y risas garantizadas. Un espectáculo interactivo único.

