Humour La Guerre des Émeus Mardis de Baudry Salle Marcel Baudry Le Pouliguen

Humour La Guerre des Émeus Mardis de Baudry

Salle Marcel Baudry 8 rue du Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-12-02 20:30:00

fin : 2025-12-02 22:00:00

2025-12-02

La Guerre des Émeus,

par la compagnie Cuprême Fourbi, mise en scène par Damien Reynal et Elisa Mabit, interpreté par Florent Oulkaïd et Antoine Le Frère.

Inspiré d’une histoire vraie

La guerre des émeus retrace un épisode insolite de l’histoire australienne en 1932, face à une invasion d’émeus détruisant les cultures, l’armée est déployée pour soutenir les fermiers, entraînant une véritable guerre contre ces oiseaux géants.

À travers les regards croisés d’un jeune soldat naïf, d’un général belliqueux, d’un ministre calculateur et d’une femme de soldat désabusée, le spectacle mêle satire politique, absurdité historique et émotion.

À partir de 10 ans.

Placement libre. Places assises.

Début du spectacle à 20h30.

Durée 1h30

Tarif unique 5€

En vente dans les différents bureaux de La Baule Presqu’île de Guérande Tourisme,

par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant en appuyant sur le bouton « Je réserve » ci-dessous.

Billet non échangeable et non remboursable. .

Salle Marcel Baudry 8 rue du Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

