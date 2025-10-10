Humour La Lettre Village-Neuf

Humour La Lettre

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

La Lettre est le spectacle danois le plus joué autour du monde. Ce show de théâtre visuel rempli d’humour est aujourd’hui considéré comme un classique et une œuvre culte par la presse internationale. Ce spectacle continue de captiver un public large, de toutes les cultures et de tous les âges.

Le principe est simple, la même histoire racontée en quinze versions différentes et à la façon de un film muet, l’ivresse, le cirque, le western, sans les mains, à l’envers…

Un tour de force magistral que compose Paolo Nani. Pas de décor, pas de lumière particulière, pas de costume ni d’effet visuel, mais une performance d’acteur, de la précision, du timing et de la fantaisie.

Dès 8 ans

Durée 1h20

De et avec Paolo Nani

Mise en scène Nullo Facchini · Conception Nullo Facchini & Paolo Nani

Production Temal Productions .

