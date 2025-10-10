Humour La Revue Scoute Village-Neuf

Humour La Revue Scoute

Début : Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-06

2026-06-05

Décidément, La Revue Scoute 2025, A star is burnes , aura été un indéniable succès. Plus de 37 000 spectateurs ont encore franchi le pas pour être confrontés à… l’innommable !

Car vraiment ! Ce spectacle, aux tableaux amphibologiques, sombre trop souvent dans une garrulité abjecte. Sans vergogne, ils renversent nos idoles à coups d’arguments captieux, encensent ragotins et jocrisses, et méprisent le beau, le bien, le vrai. Ils se targuent d’une vision prodromique et messianique de l’histoire, avec des titres alléchants mais trompeurs. Il est temps d’organiser la résistance ! Assez d’oblativité et de longanimité que les ligues de bien-pensance se dressent ! Exigeons une Revue Scoute 2026 propre, forte, emplie de textes immarcescibles.

PS Que ceux de nos lecteurs qui auront compris ce très beau texte écrit par l’IA nous écrivent pour nous l’expliquer.

Dès 12 ans

Durée 1h45

Distribution en cours

Mise en scène Daniel Chambet-Ithier · Production Acte 5

