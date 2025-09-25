Humour Laura Calu Senk Colmar
Humour Laura Calu Senk Colmar vendredi 23 janvier 2026.
Humour Laura Calu Senk
3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque, mais surtout contre ses propres contradictions.
Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin.
Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque, mais surtout contre ses propres contradictions.
« – Ouais enfin en attendant elle est bien contente d’y être dans l’arène.
– Bah non. »
Si, en fait si.
Déconseillé aux moins de 14 ans. .
3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr
English :
Laura enters the arena to fight against the inconsistencies of her time, but above all against her own contradictions.
German :
Laura betritt die Arena, um gegen die Ungereimtheiten ihrer Zeit, aber vor allem gegen ihre eigenen Widersprüche zu kämpfen.
Italiano :
Laura entra nell’arena per combattere contro le incongruenze del suo tempo, ma soprattutto contro le sue stesse contraddizioni.
Espanol :
Laura entra en la arena para luchar contra las incoherencias de su tiempo, pero sobre todo contra sus propias contradicciones.
L’événement Humour Laura Calu Senk Colmar a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de tourisme de Colmar