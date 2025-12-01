Humour, Laura Calu Senk Théâtre Millandy Luçon

Humour, Laura Calu Senk

Théâtre Millandy 9, Rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Humour

Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin. Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque, mais surtout contre ses propres contradictions.

Ouais…enfin, en attendant, elle est bien contente d’y être dans l’arène.

Bah non. Si en fait, si.

Après l’explosion de ses sketchs sur les réseaux sociaux et son premier spectacle En grand , Laura Calu est de retour sur scène. Sa réputation s’est faite aussi bien grâce à ses personnages forts à travers lesquels elle délivre ses messages qu’avec ses prises de position sur l’acceptation de soi et des autres. Elle revient aujourd’hui avec Senk , un nouveau spectacle plus mature, plus sincère et surtout plus noir.

A partir de 14 ans

Placement libre

Billetterie en ligne sur www.lucon.fr rubrique Se divertir .

Théâtre Millandy 9, Rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 16 79 reservations.theatre@lucon.fr

