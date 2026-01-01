Humour Laurent Gerra Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne
Humour Laurent Gerra Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne jeudi 22 janvier 2026.
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 59 – 59 – 59 EUR
Début : 2026-01-22 20:00:00
fin : 2026-01-22 22:00:00
2026-01-22
Tout public
Humour Laurent Gerra se met à table !
Service !
Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné. Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons…
Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant !
L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà ! .
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est spectateurs@lecapitole-en-champagne.fr
