Humour Laurent Gerra Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Humour Laurent Gerra

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22 22:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Tout public

Humour Laurent Gerra se met à table !

Service !

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné. Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons…

Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant !

L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà ! .

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est spectateurs@lecapitole-en-champagne.fr

