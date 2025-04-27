Humour Laurent Gerra se met à table ! Chartres

Humour Laurent Gerra se met à table ! Chartres mardi 10 mars 2026.

Humour Laurent Gerra se met à table !

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 49 – 49 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Mardi 2026-03-10 20:00:00

Service ! Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné. Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons… Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts politiques, chanson, télévision et cinéma…

Toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant ! L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà !

Son nouveau spectacle à savourer. 49 .

English :

Service! When Laurent Gerra sits down to dinner, you know in advance that the food will be well prepared. Some are sure to be well seasoned, while others will be served on the dot? With a new menu and signature dishes, there’s something for everyone: politics, song, television and cinema…

German :

Service ! Wenn Laurent Gerra zu Tisch geht, weiß man schon im Voraus, dass es eine gute Mahlzeit sein wird. Einige werden sicher gut gewürzt sein, während andere auf den Punkt serviert werden Bei der neuen Speisekarte und den Signaturgerichten ist für jeden Geschmack etwas dabei: Politik, Chanson, F

Italiano :

Servizio! Quando Laurent Gerra si siede a tavola, si sa in anticipo che il cibo sarà ben preparato. Alcuni piatti saranno sicuramente ben conditi, mentre altri saranno serviti con un tocco delicato? Con un nuovo menu e piatti d’autore, ce ne sarà per tutti i gusti: politica, musica, televisione e ci

Espanol :

El servicio Cuando Laurent Gerra se sienta a cenar, uno sabe de antemano que la comida estará bien preparada. Seguro que algunos platos estarán bien condimentados, mientras que otros se servirán con un toque delicado.. Con un nuevo menú y platos de autor, habrá para todos los gustos: política, músic

