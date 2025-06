Humour Laurent Gerra se met à table Centre International de Deauville Deauville 13 juillet 2025 20:00

Calvados

1 avenue Lucien Barrière Deauville Calvados

Tarif : – –

Début : 2025-07-13 20:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons.

Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans ! L’actualité, revisitée à la sauce Gerra est servie bien chaude et est particulièrement relevée.

Centre International de Deauville 1 avenue Lucien Barrière

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 14 74 contact@congres-deauville.com

English : Humour Laurent Gerra se met à table

When Laurent Gerra sits down to dinner, you know in advance that everything will be cooked up just right.

In this scathing revue, politicians, singers, TV and film personalities are all put through their paces? even vegans! Gerra?s take on current affairs is served up hot and spicy.

German : Humour Laurent Gerra se met à table

Wenn Laurent Gerra zu Tisch geht, weiß man schon im Voraus, dass alles nach Wunsch zubereitet wird.

In dieser schrillen Revue werden Politiker, Sänger, Fernseh- und Kinogrößen in die Pfanne gehauen sogar Veganer! Die aktuellen Ereignisse, die Gerra aufbereitet, werden heiß serviert und sind besonders würzig.

Italiano :

Quando Laurent Gerra siede a tavola, si sa in anticipo che tutto sarà cucinato al punto giusto.

Si tratta di una rivista pungente in cui politici, cantanti, personaggi televisivi e cinematografici vengono messi alla prova, persino i vegani! Il punto di vista di Gerra sull’attualità è servito caldo e piccante.

Espanol :

Cuando Laurent Gerra se sienta a cenar, uno sabe de antemano que todo va a estar bien cocinado.

Es una revista mordaz en la que políticos, cantantes y personalidades de la televisión y el cine son puestos a prueba… ¡incluso los veganos! El punto de vista de Gerra sobre la actualidad se sirve caliente y picante.

