Humour le EMJY tour Place Xan Ithurria Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

Humour le EMJY tour

Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 29.9 – 29.9 – 29.9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:30:00

fin : 2026-07-28 20:40:00

Date(s) :

2026-07-28

Une tournée d’humoristes à travers le sud de la France. Avec Camille Lellouche, Nino Arial, Rodrigue, Elies Zoghlami, Nash up, Ayrton Gomes. .

Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69

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English : Humour le EMJY tour

L’événement Humour le EMJY tour Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque