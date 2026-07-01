Humour le EMJY tour Place Xan Ithurria Saint-Pée-sur-Nivelle
mardi 28 juillet 2026 · Place Xan Ithurria · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Humour le EMJY tour
Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 29.9 – 29.9 – 29.9 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:30:00
fin : 2026-07-28 20:40:00
Date(s) :
2026-07-28
Une tournée d’humoristes à travers le sud de la France. Avec Camille Lellouche, Nino Arial, Rodrigue, Elies Zoghlami, Nash up, Ayrton Gomes. .
Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69
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English : Humour le EMJY tour
L’événement Humour le EMJY tour Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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