Informations pratiques

Blotzheim

Humour – Le Fridge Barrière Comedy Club

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-19 21:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Barrière Casino & Kev Adams présentent LE FRIDGE BARRIERE COMEDY CLUB !

Venez (re)vivre l’ambiance électrique des comedy clubs au cœur des Casinos Barrière les plus iconiques. Chaque show promet un rythme effréné, avec une sélection de 4 artistes aux styles et punchlines percutantes ! Attendez-vous à un festival de vannes ininterrompu et à un moment de pur plaisir collectif garanti. .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77 accueil-blotzheim@groupebarriere.com

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English :

L’événement Humour – Le Fridge Barrière Comedy Club Blotzheim a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue