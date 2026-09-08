Humour – Le Fridge Barrière Comedy Club Blotzheim
jeudi 19 novembre 2026 · Blotzheim
Informations pratiques
Blotzheim
Humour – Le Fridge Barrière Comedy Club
777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-19 21:00:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
Barrière Casino & Kev Adams présentent LE FRIDGE BARRIERE COMEDY CLUB !
Venez (re)vivre l’ambiance électrique des comedy clubs au cœur des Casinos Barrière les plus iconiques. Chaque show promet un rythme effréné, avec une sélection de 4 artistes aux styles et punchlines percutantes ! Attendez-vous à un festival de vannes ininterrompu et à un moment de pur plaisir collectif garanti. .
777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77 accueil-blotzheim@groupebarriere.com
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English :
L’événement Humour – Le Fridge Barrière Comedy Club Blotzheim a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue
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