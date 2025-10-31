Humour Le Gang des Chieuses Quai de la Réunion Le Havre

Humour Le Gang des Chieuses

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Vous aussi vous êtes une chieuse ?

L’une est célibataire endurcie.

L’autre n’arrive pas à tenir un couple.

La première est spirituelle.

La seconde cartésienne.

Tout les oppose et pourtant.

À elles deux, elles forment le gang des chieuses.

Par choix ou par maladresse, découvrez pourquoi il est important de le rester… Ou pas.

Réservation obligatoire .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

English : Humour Le Gang des Chieuses

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Humour Le Gang des Chieuses Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie