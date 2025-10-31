Humour Le Gang des Chieuses Quai de la Réunion Le Havre
Humour Le Gang des Chieuses Quai de la Réunion Le Havre samedi 21 mars 2026.
Humour Le Gang des Chieuses
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-21 20:00:00
2026-03-21
Vous aussi vous êtes une chieuse ?
L’une est célibataire endurcie.
L’autre n’arrive pas à tenir un couple.
La première est spirituelle.
La seconde cartésienne.
Tout les oppose et pourtant.
À elles deux, elles forment le gang des chieuses.
Par choix ou par maladresse, découvrez pourquoi il est important de le rester… Ou pas.
Réservation obligatoire .
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52
