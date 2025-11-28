Humour: les chicoufs La Luna Negra Bayonne
Humour: les chicoufs
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Chic ils arrivent, Ouf ils repartent … Qui donc ? Les petits enfants bien sûr !!!
Après Cyrano de Meknès et Même pas peur, Gilles Llerena revient avec un nouveau seul en scène » Les Chicoufs » ….
Grands parents venez revivre en direct live vos aventures et émotions du premier petit enfant à l’aîné ado qui ne vous calcule plus la première garde aux enjeux considérables, les suivantes qui maintiennent la pression et le plaisir avec les contes (le petit chaperon rouge version « pied noir »), la fête foraine, l’aire de jeux, …
Quadras venez goûter vos madeleines de Proust (plateau télé devant Dorothée chez Papi et Mami) ;
Quinquas, venez voir ce qui risque de vous attendre. Un spectacle dynamique, drôle et émouvant à voir en famille pour se faire du bien !
Avec Gilles Llerena
durée du spectacle 1 h 20
recommandation d’âge à partir de 10 ans .
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05
