Humour Les Décaféinés les 2 derniers amis du monde Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson

Humour Les Décaféinés les 2 derniers amis du monde

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Les Décaféinés, avec Rémi DEVAL et Clément PARMENTIER ; co-écrit et mis en scène avec La Bajon et Vincent LEROY Saison en Parallèle à l’Espace Saint Laurent

C’est en 2012 que nous faisons leur connaissance sur l’émission On ne demande qu’à en rire, présentée par Laurent RUQUIER. Ce duo de comiques vous propose de redécouvrir les liens de l’amitié dans un monde surexcité où plus personne ne fait attention à l’autre.

Les Décaféinés sont deux vrais amis, mais pour s’intégrer dans cette société, ils vous tout mettre en œuvre pour se brouiller !

Entre humour tranchant et humanisme, Rémi DEVAL et Clément PARMENTIER réinventent le concept du duo comique.Tout public

20 .

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68 culture.animation@villepam.fr

English :

Les Décaféinés, with Rémi DEVAL and Clément PARMENTIER; co-written and directed with La Bajon and Vincent LEROY ? Parallel Season at Espace Saint Laurent

In 2012, we met them on On ne demande qu’à en rire, presented by Laurent RUQUIER. This comedy duo invites you to rediscover the bonds of friendship in a hectic world where no one pays attention to the other.

Les Décaféinés are two true friends, but to fit into this society, they’ll do anything to get in each other’s way!

With their sharp humor and humanism, Rémi DEVAL and Clément PARMENTIER reinvent the concept of the comedy duo.

German :

Les Décaféinés, mit Rémi DEVAL und Clément PARMENTIER; Co-Autor und Regisseur mit La Bajon und Vincent LEROY? Saison en Parallèle im Espace Saint Laurent

Im Jahr 2012 lernen wir sie in der Sendung On ne demande qu’à en rire kennen, die von Laurent RUQUIER moderiert wird. Dieses Komikerduo schlägt Ihnen vor, die Bande der Freundschaft in einer überreizten Welt wiederzuentdecken, in der niemand mehr auf den anderen achtet.

Die Décaféinés sind zwei echte Freunde, aber um sich in diese Gesellschaft zu integrieren, setzen sie alles daran, sich zu zerstreiten!

Zwischen scharfem Humor und Humanismus erfinden Rémi DEVAL und Clément PARMENTIER das Konzept des komischen Duos neu.

Italiano :

Les Décaféinés, con Rémi DEVAL e Clément PARMENTIER; co-scritto e diretto con La Bajon e Vincent LEROY ? Stagione parallela all’Espace Saint Laurent

Nel 2012 li abbiamo incontrati nel programma On ne demande qu’en rire, presentato da Laurent RUQUIER. Questo duo comico vi invita a riscoprire i legami di amicizia in un mondo frenetico in cui nessuno presta attenzione all’altro.

I Décaféinés sono due veri amici, ma per inserirsi in questa società faranno di tutto per ostacolarsi a vicenda!

Rémi DEVAL e Clément PARMENTIER hanno reinventato il concetto di duo comico, combinando umorismo tagliente e umanesimo.

Espanol :

Les Décaféinés, con Rémi DEVAL y Clément PARMENTIER; coescrito y dirigido con La Bajon y Vincent LEROY ? Temporada paralela en el Espace Saint Laurent

En 2012 los conocimos en el programa On ne demande qu’en rire, presentado por Laurent RUQUIER. Este dúo cómico le invita a redescubrir los lazos de la amistad en un mundo agitado en el que nadie presta atención al otro.

Les Décaféinés son dos verdaderos amigos, pero para encajar en esta sociedad, ¡harán lo que sea para estorbarse mutuamente!

Rémi DEVAL y Clément PARMENTIER han reinventado el concepto de dúo cómico, combinando humor mordaz y humanismo.

L’événement Humour Les Décaféinés les 2 derniers amis du monde Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-08-05 par OT PONT A MOUSSON