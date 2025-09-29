Humour Les Frères Taloche Village-Neuf

Humour Les Frères Taloche

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-01-10 20:30:00

Pour fêter leurs 30 ans de carrière, les Frères Taloche continuent de plus belle avec leur dernier spectacle Mise à jour .

Alors que la tendance dans l’univers de l’humour est au stand-up , Vincent et Bruno nous apportent un peu de fraîcheur et de légèreté dans un monde où on en a tellement besoin. Le burlesque, la folie, et même un peu de poésie seront au rendez-vous dans ce nouveau spectacle où l’on retrouvera bien entendu l’univers si personnel des Frères Taloche et leur dinguerie contagieuse.

Au programme des pilotes d’avion peu ordinaires, un dentiste débutant, un comédien (trop) amateur, une exposition photo sur le Moyen Âge, un cours sur les énergies renouvelables sans oublier le Taloche Mime Games et quelques surprises.

Tout public

Durée 1h30

De et avec Bruno et Vincent Taloche

Mise en scène Ali Bougheraba .

