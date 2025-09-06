Humour Les Goguettes (en trio, mais à quatre) Salle Michel Vallery Montivilliers

Humour Les Goguettes (en trio, mais à quatre) Salle Michel Vallery Montivilliers vendredi 13 février 2026.

Humour Les Goguettes (en trio, mais à quatre)

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

3e quinquennat

Sans avoir l’air d’y toucher, après 10 années couronnées de succès, ces quatre-là poursuivent leur révolution de velours et s’apprêtent à couper gentiment les têtes de gondole de l’actualité avec leur satire toujours bien affûtée. Gageons qu’il y aura matière à observer, croquer, railler et à nous réjouir tout au long de ce troisième quinquennat ! Et au-delà ? Car pour ceux-là, c’est jamais 3 sans 4 !

Tout public Durée 1h40

Sur inscription .

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 billetterie@ville-montivilliers.fr

English : Humour Les Goguettes (en trio, mais à quatre)

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Humour Les Goguettes (en trio, mais à quatre) Montivilliers a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie