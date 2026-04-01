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Humour Les gros patinent bien Centre Culturel Aragon Oyonnax

Humour Les gros patinent bien Centre Culturel Aragon Oyonnax mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Centre Culturel Aragon

Adresse : 88 cours de Verdun

Ville : 01100 Oyonnax

Département : Ain

Début : 2026-04-22T20:30:00

Fin : 2026-04-22T

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 32 32 32 Tarif réduit

Oyonnax

Humour Les gros patinent bien

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 20:30:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Cabaret de carton par la Compagnie Le Fils du Grand Réseau.
Des péripéties à suivre en famille pour rire aux éclats.
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Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80  accueil.centreculturel@oyonnax.fr

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English :

Cardboard cabaret by Compagnie Le Fils du Grand Réseau.
An adventure for the whole family to enjoy and laugh at.

L’événement Humour Les gros patinent bien Oyonnax a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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