Humour Les gros patinent bien Centre Culturel Aragon Oyonnax

Oyonnax

Humour Les gros patinent bien

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 20:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Cabaret de carton par la Compagnie Le Fils du Grand Réseau.

Des péripéties à suivre en famille pour rire aux éclats.

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Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr

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English :

Cardboard cabaret by Compagnie Le Fils du Grand Réseau.

An adventure for the whole family to enjoy and laugh at.

L’événement Humour Les gros patinent bien Oyonnax a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey