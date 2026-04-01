Humour Les gros patinent bien Centre Culturel Aragon Oyonnax
Humour Les gros patinent bien Centre Culturel Aragon Oyonnax mercredi 22 avril 2026.
Oyonnax
Humour Les gros patinent bien
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 20:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Cabaret de carton par la Compagnie Le Fils du Grand Réseau.
Des péripéties à suivre en famille pour rire aux éclats.
.
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr
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English :
Cardboard cabaret by Compagnie Le Fils du Grand Réseau.
An adventure for the whole family to enjoy and laugh at.
L’événement Humour Les gros patinent bien Oyonnax a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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