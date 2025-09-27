Humour Les Hélicos du rire Rue Jean-Louis Calderon Marignane

samedi 27 septembre 2025.

Humour Les Hélicos du rire

Samedi 27 septembre 2025.

A 20h. Rue Jean-Louis Calderon Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Le stand-up atterrit au cœur du complexe du CSE d’Airbus !

Venez vivre une soirée unique avec 5 humoristes aux univers variés, pour un concentré de rires, de punchlines et d’émotions. Un événement festif qui met en lumière des talents locaux.

Cette soirée est née de la collaboration entre l’association « Loisirs, Arts et Culture » (LAC) du CSE d’Airbus, représentée par Alexis Rivaud, et de l’artiste Merwan Sali, humoriste né à Marignane et ancien candidat de l’émission « La France a un incroyable talent », ambassadeur de l’association « Humour d’utilité publique » (HUP).

Animée par Merwan Sali, la soirée rassemblera cinq artistes locaux de stand-up Amy London, Julien Vinh, Achraf, Baba Rudy et Merwan Sali.

Ce sera l’occasion de faire découvrir au public marignanais un art à la fois moderne, accessible et populaire, encore trop peu présent hors des grandes métropoles.



« Les Hélicos du Rire » ont aussi pour ambition de devenir un rendez-vous culturel annuel, ouvert au grand public (salariés Airbus ou non). .

Rue Jean-Louis Calderon Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 85 85 98

English :

Stand-up comedy lands in the heart of the Airbus CSE complex!

Come and enjoy a unique evening with 5 comedians from different backgrounds, for a concentrate of laughs, punchlines and emotions. A festive event highlighting local talent.

German :

Die Stand-up-Comedy landet im Herzen des CSE-Komplexes von Airbus!

Erleben Sie einen einzigartigen Abend mit fünf Komikern aus verschiedenen Welten, die ein Konzentrat aus Lachen, Pointen und Emotionen bieten. Ein festliches Ereignis, das lokale Talente ins Rampenlicht rückt.

Italiano :

La stand-up comedy sbarca nel cuore del complesso Airbus CSE!

Venite a godervi una serata unica con 5 comici di diversa estrazione, per un concentrato di risate, battute ed emozioni. Un evento festoso che mette in luce i talenti locali.

Espanol :

La comedia stand-up aterriza en el corazón del complejo Airbus CSE

Venga a disfrutar de una velada única con 5 cómicos de procedencias diversas, para un concentrado de risas, golpes y emoción. Un evento festivo que pone de relieve el talento local.

