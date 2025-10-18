Humour Les ImitaTueurs Mutzig

Avec un humour incisif, Les ImitaTueurs proposent une satire hilarante de la société actuelle.

Les ImitaTueurs Le miroir acide et hilarant de notre époque

Avec un talent fou et un humour très incisif, Emma Gattuso et Thibaud Choplin dynamitent la France d’aujourd’hui à travers tous les grands sujets sociétaux insécurité, écologie, identité, culture woke, immigration, #MeToo… Un spectacle politique, théâtral et un véritable miroir de notre époque !

Préparez-vous à un face-à-face gauche/droite audacieux et percutant, où Le Camp du Bien affronte Le Camp du Mal ! Ce spectacle choc, engagé et dégagé du politiquement correct, vous fera découvrir près de 60 imitations parlées et chantées. De Léa Salamé à Pascal Praud, du couple Macron à Mélenchon, en passant par Sandrine Rousseau, Gainsbourg & Birkin, Aznavour, Slimane, Vitaa, et bien d’autres, personne n’est épargné !

Emma Gattuso déploie une palette vocale impressionnante, incarnant figures médiatiques et idoles populaires avec un supplément d’âme qui fait toute la différence. Thibaud Choplin jongle avec les personnages, les accents et les postures, avec une gourmandise communicative. Ensemble, ils dansent sur le fil ténu de l’humour et de la critique sociale avec une aisance jubilatoire.

Artistes, auteurs et metteurs en scène Emma Gattuso et Thibaud Choplin

Ce qu’ils en disent

Leurre des Praus (Billetreduc.com 10/10) « Honnêtement je ne les connaissais pas donc je ne savais pas à quoi m’attendre, l’intro de leur spectacle jette presque un froid (chacun jugera) mais leur spectacle est un pur régal avec un humour clivant, potache, noir, acide, tout le monde en prend pour son compte, ils n’épargnent personne, en chansons ou non ils font étalage d’un réel talent, à découvrir d’urgence. »

Epicurien69 (Billetreduc.com 10/10) « Emma & Thibaud frappent très fort avec Les ImitaTueurs, un spectacle à la fois politique, artistique et furieusement drôle. Véritables funambules de l’imitation, ils naviguent avec une aisance bluffante à travers les grands débats de société des années 2020, sans jamais tomber dans la facilité ou le cliché. Leur performance est un tour de force environ 60 voix, chantées ou parlées, portées par une écriture affûtée comme une lame. Leurs incarnations de figures emblématiques sont criantes de vérité, toujours percutantes, souvent hilarantes, parfois troublantes. Entre théâtre, satire politique et performance vocale de haut vol, Les ImitaTueurs est un miroir acide de notre époque, qui fait rire autant qu’il pousse à réfléchir. Emma & Thibaud osent tout, avec intelligence, justesse et un sens du rythme implacable. Un spectacle courageux, virtuose et absolument jubilatoire. À ne rater sous aucun prétexte ! »

aiguizeur (Billetreduc.com 9/10) « Après tant d’années où je les vois ils parviennent toujours à me surprendre avec de nouvelles choses et surtout à me faire pleurer de rire. »

Art Scène Radio (Djazia Ahrénds Benhabilés) « Les ImitaTueurs, c’est l’art de l’imitation réinventé par Emma Gattuso et Thibaud Choplin drôle, acide, intelligent. À travers une galerie de voix et de personnages, ils décortiquent notre époque avec audace et finesse, entre rires francs et réflexion légère. Un spectacle vif, engagé, irrésistible. »

Informations pratiques

Buvette et petite restauration à partir de 19h30 .

